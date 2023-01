Dader overval tankstation in Heino nog spoorloos, politie roept getuigen op

met video Medunjanin ziet bekerwed­strijd als test voor jonge spelers: ‘Laten zien dat trainer op hen kan rekenen’

Het lukte PEC Zwolle vijftien jaar niet om te scoren in de Kuip tegen Feyenoord, maar Haris Medunjanin bracht daar donderdagavond in de bekerwedstrijd verandering in. ,,Ik dacht ik haal uit, maar dat de bal er zo mooi in ging was ook een beetje geluk.”

