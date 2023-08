Deze locatie in Raalte werd landelijk bekend en gaat plat voor komst van nieuwe woningen

Auto in puin na harde crash in beruchte bocht bij Ommen: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Een heftige crash in een gevreesde bocht tussen Ommen en Den Ham. Een automobilist reed zondagavond in de richting van Den Ham en vloog bij de Steile Oever hard uit de bocht. De man is met een vacuümmatras in de ambulance gelegd, hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig ligt volledig in de kreukels.