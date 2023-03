Dit is hoeveel inwoners uit Raalte mogen stemmen voor Provinciale Staten

Wereldkam­pi­oe­nen, Europese toppers en aanstor­mend talent: dit zijn de sporters van het jaar in Hellen­doorn

Meervoudig wereld- en Olympisch kampioen baanwielrennen Jeffrey Hoogland kan opnieuw een prijs toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende medailleoogst. De in Haarle wonende Nijverdaller is zaterdagavond tijdens het sportgala in de sporthal in de Kruidenwijk uitgeroepen tot Hellendoorns sportman van 2022.