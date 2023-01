Dit pand bij Kruispunt Raalte wordt plek voor Oekraïners en sociale huurders: ‘Ruimte hard nodig’

UPDATE | MET VIDEO Asbest vrijgeko­men bij brand in Broekland, loods van binnen volledig verwoest

Bij brand in een loods in Broekland is vanavond asbest vrijgekomen. Bij de brand in het dorp in de gemeente Raalte kwam veel rook vrij. De brand in het bijgebouw van een huis aan de Wijheseweg was snel onder controle.

