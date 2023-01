Duurzaam Heino trapt isolatiecampagne af met Warmtefestival in het Dorpshuus

Zoveel weesfiet­sen op station Raalte, dat onderzoek naar aanpak stationsge­bied nu niet mogelijk is

Vaak oogt de fietsenstalling bij station Raalte rommelig, liggen er fietsen op de grond of op andere plekken, of is het simpelweg vol. Volgens de gemeente Raalte komt dat door een grote hoeveelheid weesfietsen. Dat zijn fietsen die al langere tijd gestald staan en niet worden gebruikt. Het grote aantal weesfietsen maakt onderzoek naar het benodigde aantal plekken in de toekomst onmogelijk, dus worden alle fietsen gelabeld.

