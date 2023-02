Een harde klap en Jorn Smeenk van Haarle gaat neer: ‘Altijd besef dat gezondheid het belangrijkste is’

Privacyre­gels staan aanpak woonover­last in weg: Zwolle komt met deze oplossing

Privacyregels zorgen voor grote irritatie bij de aanpak van woonoverlast in Zwolle. De politie in Zwolle is er naar eigen zeggen steeds vaker druk mee: mensen die voor overlast zorgen door bijvoorbeeld in hun woning een brandje te stichten of lang harde muziek te draaien. Een nieuwe aanpak moet uitkomst bieden. ,,Werknemers waren bang om in de fout te gaan.”

4 februari