Erfgoedvereniging niet in beroep tegen sloop Douma-schoorsteen Raalte: ‘Staan woningbouw niet in de weg’

met video Achtjarige Emmanuel moest vader Oleksandr (41) achterla­ten in Oekraïne: ‘Onthoud dat ik op je zal wachten’

Het is vandaag een jaar geleden dat Rusland deed waar iedereen bang voor was en de oorlog met Oekraïne begon. Niet veel later vluchtten de Oekraïense Yuliana en haar achtjarige zoon Emmanuel naar Nederland. Ze lieten hun man en vader Oleksandr achter. Hij is muzikant en arrangeerde een indrukwekkend anti-oorlogslied, dat Emmanuel vandaag zingt bij een stille tocht in Zwolle.