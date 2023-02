Even wennen: nieuwe route voor de Grote Sallandse Carnavalsoptocht in Raalte

Plan voor hogere erfwindmo­lens in Raalte stuit op fors verzet: ‘In potentie een wijdver­spreid windpark’

Mogen erfwindmolens in de gemeente Raalte van 25 naar 40 meter hoog? Het college is voorstander, maar lang niet iedereen ziet het zitten. Sterker nog: boze inwoners lopen uiteindelijk weg uit een propvolle raadszaal nadat wethouder Ben Nijboer (Burgerbelangen) het woord neemt. ,,Waarom zitten we hier nog?’’

9 februari