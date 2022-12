Extra energietoeslag voor Zwolse huishoudens met laag inkomen

Sleutel­been­breuk valt GA Eag­les-middenvel­der Philippe Rommens zwaar: ‘Elke beweging deed pijn’

Het viel ’m flink tegen, de sleutelbeenbreuk die hij anderhalve week geleden opliep tijdens het oefenduel met FC Antwerp. Want Philippe Rommens (25) kon vrijwel niks meer. Inmiddels gaat het wel de goede kant op. ,,Ik hoop over een maandje weer bij de groep aan te sluiten”, meldt de Belgische middenvelder van Go Ahead Eagles.

22 december