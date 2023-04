Gemeente Raalte besluit energietoeslag eerder uit te keren

Vuurwapens, knokpartij­en en bedreigin­gen gaan schuil achter gedwongen sluiting sushizaak Zwolle

De overval op restaurant I Love Sushi in Zwolle staat niet op zich. Een reeks incidenten rond het restaurant heeft alle schijn van een uit de hand gelopen ruzie tussen de uitbaters en een groep Zwollenaren. Daarbij is volgens justitie over en weer sprake van vuurwapengeweld. De Zwolse burgemeester sloot het pand vanwege het politieonderzoek.