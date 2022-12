Gemeente Raalte verwelkomt tientallen nieuwe Nederlanders

Lettelse Revue gaat ‘Ait Vedan’ en wordt in 2023 eindelijk opgevoerd

Begin 2023 is het eindelijk zover. Na twee jaar van uitstel moet in Zaal Spikker weer een Lettelse Revue plaatsvinden. De kaartverkoop voor de 37ste revue gaat op zaterdag 17 december van start bij Binnenenbuitenspeelgoed in Lettele.

13 december