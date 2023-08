Geniet dit weekend van de zomer in de Tuinen van Salland

Waarom boswachter Jos geen zomerse regendans doet op de Sallandse Heuvelrug: ‘Het is net een bomkrater’

Een zomer vol regen, Nederlandser kan het bijna niet. Frustrerend voor de vakantieganger, maar een feest voor plant en dier, zou je denken. Genoeg is het alleen nog lang niet, blijkt op de Sallandse Heuvelrug, waar een ‘waterwedloop’ gaande is. ,,Droogte is een keuze. En daar heeft de natuur heel veel last van.’’