Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Raalte vandaag

Met video Raalte decor van grote rampoefe­ning: wat als het mis gaat bij de veevoeder­fa­briek midden in centrum?

Brandweerwagen na brandweerwagen, van ambulance tot politie. Loeiende sirenes in de fabriek van Booijink Veevoeders. En acteurs. Want hoewel er spectaculair werd uitgepakt door de hulpdiensten, was er geen nood aan de man in hartje Raalte en werd alles in scene gezet. Maar wat als er wel een ramp gebeurt? De hulpdiensten oefenden zaterdagochtend op allerlei scenario’s in het dorp.