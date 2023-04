Groot bouwproject Raalte bijna wéér in pauzestand, maar nieuwe vertraging blijft dit keer uit: ‘Gelukkig’

indebuurt.nl Door de jaren heen: 8 x oude kiekjes van Assendorp

Tegenwoordig is Assendorp een van de duurste wijken van Zwolle om te wonen, maar van origine is de wijk gebouwd voor sociale woningbouw. Het begon allemaal rond 1860, toen je voor een gulden per week een stulpje (met poepton) in Assendorp kon huren. In dit artikel zie je met 8 oude kiekjes hoe de Zwolse wijk er door de jaren heen uitzag.