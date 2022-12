Handbalsters Heeten, LHC en Wesepe moeten allemaal op zoek naar een nieuwe trainer

UPDATE Politie vindt dochter van vrouw die in Zwolle onwel werd op fiets: ‘Bericht massaal gedeeld’

De politie is een groot deel van de dag op zoek geweest naar familie van een vrouw die vanochtend op haar fiets onwel is geworden op de Hogenkampsweg in Zwolle. De vrouw kwam in het ziekenhuis te liggen en was ‘niet aanspreekbaar’. De politie wist niet wie de vrouw was, maar haar dochter heeft zich inmiddels gemeld.

23 december