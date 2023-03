Handbalsters Kwiek knokken zich in enerverende slotminuten naar halve finale

Verbouwing Raalter kantoor­pand maanden vertraagd: ‘Voor woningzoe­kers en Oekraïners geen goed nieuws’

Niets staat de verbouwing van het voormalige kantoorpand aan Arkelstein in Raalte nog in de weg. De laatste horde, een bezwaar van ondernemers uit de buurt, is genomen en het gebouw kan klaargemaakt worden voor de intrek van spoedzoekers van SallandWonen en gevluchte Oekraïners. ,,Jammer dat het maanden vertraging heeft opgelopen.’’