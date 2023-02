Heino is hardleers en begint weer beroerd aan een wedstrijd

Tanya en haar gezin werden verraden, hun vlucht voor de Russen eindigde in Wijthmen: ‘Nog nooit zo bang geweest’

Tanya Kucherenko (36) weet niet hoe snel ze de staldeuren van haar manege in Oekraïne moet openzetten, wanneer de Russen in aantocht zijn om haar ‘foute familie’ af te voeren. De paarden vluchten de bossen in. Zij en de kinderen komen uiteindelijk in Wijthmen terecht. Daar vindt ze een tweede thuis, ook bij een manege. „Ik was doodsbang.”

