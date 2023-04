Heino maalt niet om verlies bonuspunten

Motorcross Holtense motocros­ser Bolink heeft de balans in het leven én op de motor terug, en dat betaalt zich bij de Masters langzaam uit

Hij begon het seizoen verrassend met de negende plaats in de eerste etappe van de Dutch Masters of Motocross. Dus was het in Markelo bij de tweede race van het seizoen de vraag waar die snelheid bij thuisrijder Mike Bolink (25) opeens vandaan kwam, en of de Holtenaar dat kunststukje op circuit De Herikerberg kon herhalen.