Heino put vertrouwen uit remise bij hoogvlieger Hoogeveen

,,Ik vind dat we misschien wel te weinig hebben gekregen vandaag”, sprak de trainer na afloop. ,,Zeker het laatste kwartier kregen we drie heel grote kansen. Daar moet je er dan een van scoren en dan neem je een heel goed resultaat mee naar huis.”

Dat Heino zicht bleef houden op een goed resultaat, daar zag het in de eerste helft niet naar uit. Het was aan de uitblinkende doelman Kevin Reimink te danken dat tegentreffers uitbleven. De Vogel: ,,Bij Hoogeveen zullen ze zeggen dat ze bij rust met 3-0 voor hadden moeten staan als ze de kansen benut hadden. Daar hebben ze dan gelijk in, maar dat gebeurde niet en in de tweede helft kwamen we steeds beter in de wedstrijd.”

Reimink deed waarvoor zijn trainer hem opstelde en dat was zijn doel schoonhouden. Had aan de andere kant invaller Stan Heetkamp iets meer geluk gehad met zijn inzet, dan was er helemaal geen enkel punt in Hoogeveen achtergebleven. Het schot van de behendige aanvaller belandde echter op de lat.

,,De tweede seizoenshelft moeten we punten gaan oogsten. Voor de winterstop was het vooral de kat uit de boom kijken. We moesten wennen aan het niveau, maar nu is er geen excuus meer. We staan op een veilige twaalfde plek en vanaf nu willen we niet meer naar onderen, maar naar boven kijken”, sprak De Vogel. ,,Dat zal moeten om onze doelstelling, handhaving, te bereiken. Te beginnen volgende week in de thuiswedstrijd tegen Hollandia. Heel Heino hunkert naar een goed resultaat op eigen veld.”