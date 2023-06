Helder weer in Raalte vandaag

Scholieren uit Raalte staan met hun winnende onderne­ming op internatio­na­le onderne­mers­beurs in Istanbul

Als scholier naar de internationale ondernemersbeurs in Istanbul om je idee te presenteren. Hoe supercool is dat? Bente, Stan, Cas en Rosa van het Carmelcollege in Raalte haalden met hun onderneming de finale van de Social Innovation Relay en reizen over een maand af naar Turkije. ,,De lat lag hoog. Japan had echt een heel goed idee.’’