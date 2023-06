Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Raalte

Straatmuzi­kant Kazimir (53) uit Bulgarije kampt met armoede en lekkage, maar Nijverdal helpt: ‘Zij hebben het geld harder nodig dan ik’

Met zijn karakteristieke, zwarte accordeon en een houten klomp zit de Bulgaarse Kazimir (53) met regelmaat te spelen bij de Albert Heijn in Nijverdal. Dat doet hij al jaren. Wat hij daarmee verdient, stuurt hij naar zijn gezin in het Bulgarije. Keihard nodig, zeker nu, want hun huisje staat op instorten. De kosten? Zeker 7000 euro. En dat geld heeft Kazimir niet. „Alles is duur.”