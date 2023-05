Het wordt iets warmer in Raalte

Staan laadpalen in Raalte wel op de goede plek? Dit zijn de ‘logische’ redenen bij een locatiekeu­ze

Dicht bij de ingang van de supermarkt, recht voor de ingang van de school: laadpalen hebben vaak de beste plekjes op de kortste loopafstand van voorzieningen. Raalter politici hebben vragen gesteld over de plekken waar laadpalen in Raalte nu staan. Is daar wel over nagedacht? Het blijkt dat er logische verklaringen achter zitten.