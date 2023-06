Hoe hard is dertien jaar oude toezegging? Politiek wikt en weegt in aanpassing veelbesproken straat in Raalte-Noord

Gaat de Schubertstraat in Raalte-Noord definitief van 60 naar 30 kilometer per uur, ondanks een toezegging uit het verleden? Een ogenschijnlijk kleine ingreep, maar het brengt al jaren de nodige emoties met zich mee. Dat bleek eens te meer tijdens een inspreekavond in de gemeenteraad. ,,In 2010 is al gewaarschuwd dat er problemen kwamen in toekomst. En hier zitten we dan.’’