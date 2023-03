HOFtheater in Raalte houdt benefietvoorstelling voor slachtoffers van aardbeving in Syrië en Turkije

Tweede verdachte aangehou­den in onderzoek naar drugslab in Den Nul

In het onderzoek naar het drugslab in Den Nul heeft het Openbaar Ministerie (OM) een tweede verdachte aangehouden. Afgelopen zomer trof de politie het drugslab aan tussen bosjes en struiken achter de Rijksstraatweg. Volgende maand wordt de drugslabzaak al besproken in de rechtbank.