Ilona (30) verruilt sociale huurwoning in Raalte week lang voor villa, mét cadeau: ‘Geschenk uit de hemel’

Leerlingen die buschauf­feur (78) mishandel­den niet meer welkom op school in Wijhe: ‘Duidelijk signaal afgegeven’

Een vrolijke vrijdag veranderde op 10 maart ineens in een schooldag om niet snel te vergeten. Twee leerlingen van de Capellenborg in Wijhe mishandelden een 78-jarige buschauffeur, voor het oog van medeleerlingen én jonge basisschoolkinderen. Directeur Paul Vermeulen kijkt nu terug op het incident. ,,Dit is een uitzondering. Diezelfde middag maakten vmbo’ers nog een lunch voor mantelzorgers.’’