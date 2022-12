In de rij voor de snackbar in Zwolle en dan gaat het mis: vechtersbazen delen rake klappen uit

Boswachter Gerrit (94) krijgt ereplekje op ‘zijn’ Boeteler­veld in Mariënheem: ‘Nu mag je rustig aan doen’

Op ‘zijn’ Boetelerveld in Mariënheem is een van de oudste boswachters van Nederland verrast door zijn collega's van Landschap Overijssel. De 94-jarige Gerrit van der Kolk is al meer dan zeventig jaar boswachter, toezichthouder, jachtopziener en nog veel meer in het natuurgebied. Als dank voor zijn tomeloze inzet staat er nu een speciaal bankje voor hem met een idyllisch uitzicht.

