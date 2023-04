International Myrthe Schoenaker (30) moet noodgedwongen stoppen met tophandbal: ‘De knie heeft voor mij beslist’

Deventer denkt aan onortho­doxe maatrege­len in strijd tegen afvalover­tre­ders: ‘Kan een optie zijn’

In de strijd tegen mensen die afval in het buitengebied van Deventer dumpen of vuilniszakken illegaal achterlaten bij een van de vele ondergrondse afvalcontainers in de stad, denkt de gemeente aan onorthodoxe maatregelen. Mogelijk komen er camera’s op plekken waar het vaak mis gaat.