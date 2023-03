‘Klein’ zonnepark in Laag Zuthem op komst, maar nog niet alle plooien gladgestreken

Talloze uitvaarten staan openbaar op YouTube: ‘Verbaasd dat iedereen ze kan bekijken’

Tientallen uitvaarten van overledenen zijn van begin tot eind op YouTube te bekijken. Opnames, die mensen tonen in verdrietige omstandigheden, rond de baar met een al dan niet geopende kist van hun dierbare. Wat velen niet weten, is dat deze livestreams vaak voor altijd zichtbaar blijven. „Dit wisten we echt niet.”