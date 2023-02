Lof van andere baden voor keuze ABC-diploma zwembad Tijenraan Raalte, maar: ‘Zover gaan wij niet’

Het moestuin­ver­haal van Jan uit Olst gaat verder dan alleen zaadjes planten (en deze drie tips geeft hij)

Steeds meer mensen willen groenten als tomaten, wortels of komkommers verbouwen in eigen tuin. Met het voorjaar voor de deur kunnen de eerste zaadjes de grond in. Voor Jan Schenk uit Olst een goed moment om bij Het Natuurlijk Huus een moestuincursus te geven. Een moestuin werkt voor sommigen helend. ,,Heeft me geholpen van drank en drugs af te komen.’

