Man uit Olst misbruikt pony in weiland in Raalte: rechter gaat niet mee in eis officier

Jasper Eshuis winnaar van het Wielerspel 2023

Op de slotdag van het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia heeft Jasper Eshuis uit Vriezenveen de overwinning veiliggesteld. Jasper moest in de laatste etappe nog tot het uiterste gaan om zeker te zijn van de eindzege. Alex Nijland, die lang aan kop ging in het algemeen klassement, finishte als derde. André IJmker ging in Parijs ook nog voorbij aan Alex. De dagzege werd zondagavond gedeeld door vier deelnemers.