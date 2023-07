Man uit Olst misbruikt pony in weiland in Raalte: rechter gaat niet mee in eis officier

Verbijste­ring en woede over schrappen zonnepark op oude vuilstort Hulsen: ‘Zo ga je niet met vrijwilli­gers om’

Ze begrijpen er bij Oonze Coöperatie helemaal niets meer van. Ze zijn verbijsterd, voelen zich niet langer serieus genomen door de gemeente Hellendoorn. Want volgens hen was de aanleg van een groot zonnepark op de voormalige vuilnisbelt in Hulsen vrijwel rond. En dat gaat ineens niet door? „De onderste steen moet bovenkomen!”