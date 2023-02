Man van 23 vrijgelaten in onderzoek rond drugslab Heino, maar hij blijft verdachte

Johannes en Mrinalini willen van dakterras buren af: ‘We moeten schuilen in ons eigen huis’

Johannes en Mrinalini van Olst voelen zich bekeken in hun eigen huis in Zwolle. De huurders naast hen kijken vanaf het dakterras zo in hun woning. In de slaapkamer, de woonkamer en de tuin. Aan de rechter vragen ze om het dakterras te sluiten. ‘Niemand luistert naar ons.’