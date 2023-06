Marja (52) dreigt uit wanhoop haar woning in Raalte op te blazen: ‘U bent op momenten gevaarlijk’

Kindplein Oost koerst af op Al­di-locatie, maar oppositie roert zich in Ommen: ‘Voelen ons niet serieus genomen’

Een nieuw megaproject in Ommen staat in de steigers. Tenminste, als het aan het Ommer college ligt. Voor ruim 13 miljoen euro moet de komende jaren het hagelnieuwe Kindplein Oost uit de grond worden gestampt op de voormalige Aldi-locatie. Maar tegenstanders roeren zich. ,,We zien het belang voor het onderwijs in Ommen, maar dit voelt niet goed.‘’