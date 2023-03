Met 22e marathon in ruim een jaar heeft Hans (59) uit Raalte laatste letter te pakken: ‘Ga nog 50 jaar door’

60 jaar getrouwd en een bijzondere passie: ‘Wat we het allerlief­ste doen? Samen vissen’

Zij is een Brabantse schone, hij is een geboren en getogen Luttenberger. Verliefd op elkaar werden Ko (83) en Truus (84) Verduin echter in Nijverdal. Woensdag vierden ze hun 60-jarig huwelijk. Wel moest de bruidegom er letterlijk en figuurlijk ‘een stokje’ voor steken om zijn bruid voor zich te winnen. Hoe dat in zijn werk ging? Daar kan het briljanten paar nog altijd smakelijk over vertellen