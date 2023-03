Met verkoop van boerderij Strunk in Raalte is einde van hoofdpijndossier nabij: ‘Tijd verhaal af te ronden’

Drama in Turkije en Syrië maakt deze honden­groep plots populair: ‘Een aanspre­kend en aaibaar voorbeeld’

In twee weken tijd net zoveel aanmeldingen als normaal in een compleet jaar. De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben meerdere hondenbaasjes aan het denken gezet, zien ze bij de Reddingshonden Werkgroep Overijssel (RWO). ,,Toen ik het nieuws zag, wist ik het meteen.’’