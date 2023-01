Miss Elegance of the World op tour met clown uit Raalte: ‘We zijn uitersten, dat maakt het leuk’

Handbal Afzwaaien­de Ilse Bouman ziet Nieuw Heeten verliezen in derby

Het had een leuk gezellig feestje voor Ilse Bouman moeten worden bij de handbalsters van Nieuw Heeten. Maar het liep zaterdagavond allemaal anders. Anderhalve minuut voor tijd klapte Linsey Hazelhekke vol op haar rug en bleef kermend van de pijn liggen. Haar verplaatsen was niet verantwoord, waarop de arbiter de partij affloot. Dat Heeten de pot soeverein met 21-30 won, was plotsklaps niet belangrijk meer.

