Monsterproject van vier jaar bijna klaar: Martin legt laatste hand aan zijn meesterwerk

Mijlpaal voor Holtense bakkenist Rietman, eerste WK-medaille is een feit

Voor Holtenaar Dion Rietman werd de WK-etappe in het Estse Lange een bijzondere. Met zijn stuurman Justin Keuben eindigde hij voor de allereerste keer in zijn carrière op het podium in het wereldkampioenschap zijspancross.