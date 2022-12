Muriël uit Zwolle werd mediator: ‘De term vechtscheiding zal je mij niet horen gebruiken’

het roer omSteeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Muriël Bosgra (44) zag als raadsonderzoeker bij de kinderbescherming hoe kinderen bij scheidingen in de knel kwamen. Als mediator en kindbehartiger probeert ze zulke situaties nu te voorkomen.

Wanneer Muriël Bosgra uit Zwolle als raadsonderzoeker bij de kinderbescherming in een scheidingszaak dook, was deze vaak al behoorlijk uit de hand gelopen. ,,Een scheiding maakt veel emoties los. Ex-partners voelen zich door de ander tekort gedaan en proberen dat te compenseren. Kinderen worden de dupe, waarbij ik keek hoe we de situatie konden de-escaleren. Bij schrijnende gevallen dacht ik steeds vaker: hoe had dit voorkomen kunnen worden?’’ Zo ontstond het idee om zelfstandig mediator te worden. ,,Het ondernemende zat altijd al in me. Ik heb interieurarchitect overwogen, maar ik wilde echt betekenisvol zijn voor mensen.’’

Uitgerekend tijdens haar mediationopleiding werd ze ongewild ervaringsdeskundige. Ze belandde zelf in een scheiding en moest afspraken maken over hun zonen van toen 5 en 8 jaar oud. ,,Dat was soms best moeilijk. Door deze ervaring ken ik de valkuilen en kijk ik met empathie en mildheid naar stellen die worstelen met een scheiding. De term vechtscheiding zal je mij dan ook niet horen gebruiken. Dat klinkt mij te beschuldigend en er spreekt geen hoop uit.’’

Onder vier ogen

Om bij een scheiding het belang van het kind goed mee te kunnen wegen, vindt Bosgra het belangrijk om met hen zelf te praten. ,,Kinderen zijn heel loyaal en willen hun ouders niet kwetsen. Om er achter te komen wat ze écht willen, spreek ik ze onder vier ogen, probeer ik hun woorden te filteren en ook te horen wat niet gezegd wordt.’’

Zulke gesprekken voert ze met kinderen vanaf 5 jaar, aan de hand van een poster met de huizen van beide ouders. Bij ieder huis kunnen ze invullen wat ze leuk en minder leuk vinden en welke wensen ze hebben. ,,Als een kind meer bij de ene ouder wil zijn, kan dat voor de andere ouder pijnlijk zijn en voelen als een wedstrijd. ‘Ben ik niet leuk genoeg?’ Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat mijn zoon na een ruzie op zijn fiets stapte en naar zijn vader ging. Op zich geen probleem en je moet ook niet alles willen voorkomen. Zolang je daarna maar weer verbinding maakt.’’

Dappere Dino's

Naast de individuele gesprekken start ze in januari met De Dappere Dino’s: een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot 8 jaar. ,,De steun van leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken, helpt ze omgaan met de spanning van een scheiding.’’

Bosgra merkt dat veel ouders druk voelen om aan het ideaal van coöperatief ouderschap te voldoen: samen koffie drinken, samen langs de lijn staan op het sportveld en samen verjaardagen vieren. ,,Mooi als dat lukt, maar ik hoor ook vaak van kinderen dat ze liever niet beide ouders bij hun musicaluitvoering hebben omdat dit alleen maar spanning oplevert. Hulpverleners willen dat ouders om tafel gaan om afspraken te maken, maar dat leidt vaak alleen maar tot meer gedoe. Het conflict is dan schadelijker dan de situatie waar de strijd over gaat.’’

Met enkele geestverwanten richtte Bosgra daarom het Instituut voor Parallel Solo Ouderschap op. ,,Om rust te brengen metselen we een denkbeeldige muur tussen de ouders. De focus verschuift daardoor van het conflict tussen de ouders, naar de relatie tussen ouder en kind. De nadruk ligt niet meer op samen ouder zijn, maar op allebei ouder zijn. Door te accepteren dat de andere ouder zaken anders aanpakt en door compromissen te sluiten, hoeft er nog maar over weinig afgestemd te worden. Dit geeft ouders én kinderen rust.’’

Huiselijk ingericht

Rust probeert ze ook te bieden in de ontvangstruimte van haar Klein & Groot Mediation, in een herenhuis in de Zwolse binnenstad. ,,Ik heb het zo huiselijk mogelijk ingericht, zodat ouders en kinderen hier ontspannen.’’ Komt die opleiding interieurarchitectuur toch nog van pas.

