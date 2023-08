Naar school fietsen gaat voor Djemeo (11) uit Raalte lang niet zo gemakkelijk

Ook al beginnen de scholen in Salland pas over een paar weken, toch zitten enkele ouders nu al met hun handen in het haar. Het zijn ouders van kinderen met een beperking of autisme die niet meer met een taxibusje naar school worden gebracht. Op de fiets of met het openbaar vervoer zijn haalbare alternatieven, weet consulente Paula Keiholtz van MEE Samen in Raalte.