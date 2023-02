Ondernemers Lemelerveld willen deze aanpassing bij N35 Heino richting Zwolle: ‘Scheelt tien minuten’

Verbouw of nieuwbouw gemeente­huis? Het maakt de Raalter raad niet uit: ‘Kom met best mogelijke opties’

Alle kaarten op tafel. Dat is het devies rond het vastgelopen gemeentehuis-project in Raalte door een miljoenentekort. Voor een groot deel van de gemeenteraad is elk scenario mogelijk. Als er maar een oplossing komt waarbij er een duurzaam gemeentehuis staat ‘waar ambtenaren prettig werken en inwoners goed ontvangen worden’. Over een maand moeten de beste opties op tafel liggen.