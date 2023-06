ONS Sneek JO14-1 verslaat Rohda R. JO14-1JM

Man (20) voor tiende keer betrapt zonder rijbewijs: peperdure Porsche in beslag genomen

Hij kan niet zeggen dat hij niet was gewaarschuwd, de 20-jarige bestuurder van een Porsche Panamera. Voor de tiende keer werd hij gesnapt voor het rijden met een ongeldig rijbewijs. Dit keer in Zwolle. De maat was vol en hij mocht de peperdure sportauto terstond inleveren. En die stond niet eens op zijn naam....