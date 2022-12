Oude Boerhof-locatie in Heeten gaat tegen de vlakte voor flink aantal nieuwe woningen

Wijhe wil epicentrum voor padel in Salland worden: ‘Je gaat niet zomaar naar Deventer of Zwolle’

Als het aan tennisclub ATC Wijhe ligt, hoeven Sallanders in de toekomst niet meer naar Deventer of Zwolle voor een potje padel. De vereniging wil op het terrein van de ijsbaan in het dorp twee banen realiseren. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan.

23 december