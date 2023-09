Filmmaker Isabelle la Poutré verovert langzaam Nederland: ‘In Deventer zet ik soms een pet op’

De Deventer filmmaker Isabelle Renate La Poutré (33) timmert aan de weg. Haar documentaire Inside Aut, over de zoektocht naar haar autisme, draait in filmhuizen door heel het land. De film is in het Engels vertaald en gaat gestaag richting de 10.000 bezoekers. Én ze is het nieuwe Cultuurtalent Overijssel. ,,Het is allemaal boven verwachting.”