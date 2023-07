Pittige bui met hagel en onweer in Raalte vandaag

met VIDEO Droom­vlucht van Lily en Thimon boven ‘duurzaams­te zwembad van de regio’ in Wijhe: ‘Gaat het opstarten lukken?’

Normaal duiken ze in het diepe en houden ze in hete zomers het hoofd koel in zwembad De Welters in Wijhe. Deze donderdagavond is alles anders en stappen ze in een helikopter om ‘hun’ zwembad vanuit de lucht te zien. ,,De IJssel vond ik het meest bijzonder’’, zei Lily Bosman (9). ,,Het opstijgen was wel even spannend’’, vond Thimon de Boer(15).