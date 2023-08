Raalte verwacht verdubbeling statushouders: tonnen extra uitgetrokken voor begeleiding

Fouten op gedenk­steen voor Molukkers in Deventer later hersteld: ‘Misschien ontdekken we er meer’

Het was even pijnlijk, medio mei. Nog voordat een gedenksteen voor ruim zestig omgekomen Molukkers in Diepenveen werd onthuld, werd een fout ontdekt in drie namen van gesneuvelde KNIL-militairen. De onthulling ging desondanks door. En de fouten zouden uiterlijk deze week worden hersteld. De initiatiefnemers stellen dat echter uit, op advies van het bedrijf dat de gedenksteen graveerde en leverde.