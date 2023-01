Raalter schilder krijgt erkenning met expositie in Amersfoorts museum: ‘Kunst trok me uit een donkere periode’

Go Ahead Eagles rukt op naar de top-drie van Europa

Ondanks de enorme opmars van Go Ahead Eagles - en daarmee inmiddels zicht op het linkerrijtje in de eredivisie - wil in Deventer niemand al praten over ‘Europa’. Maar na de zege bij Fortuna (0-2) van zaterdag kan de club er wat één lijstje betreft niet omheen. De bespeler van de Adelaarshorst is namelijk de nummer drie van het continent als het gaat om reeksen zonder competitienederlaag.

9 januari