Raalter scouts trotseerden orkaan en hittegolf in Zuid-Korea: ‘Werden met 40.000 man tegelijk geëvacueerd’

Een lange tijd uitkijken naar de reis van je leven. En dan verloopt die anders dan verwacht. Ongekende hitte, een orkaan die over het land raast én activiteiten die gecanceld worden. Factoren waarmee scouts Eva (15), Claudia (16) en Mathé (16) te maken hadden tijdens scoutingevenement Jamboree in Zuid-Korea. ,,We kregen paraplu’s om eigen schaduw te creëren.”