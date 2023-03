Raaltese Maaike Baarslag wint schrijversprijs met boek ‘Dobberen in de chaos’

Oud-militair Peter uit Raalte weet hoe belangrijk contact met thuisfront is (en daarom komt hij met dit evenement)

Waardering uiten voor veteranen is belangrijk, net als de verbinding tussen veteranen en de thuisbasis. Hoe kun je dit nu het beste doen? Veteraan Peter Walter (81) had een idee: een concert. ,,Ik hoop dat ik binnenkort kan zeggen: Vol is vol.’’