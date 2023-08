Maffe dorpsquiz moet (nog) meer leven in brouwerij brengen in Hellen­doorn: ‘Dorp maken we samen, zijn we samen’

Tel het aantal treden van de toren van de dorpskerk. Stap nu in Treintje Bello om vraag X te kunnen beantwoorden in het Avonturenpark Hellendoorn. Ga direct naar basisschool De Es om een dictee te maken of naar sportpark De Voordam voor een wedstrijdje latje tik.