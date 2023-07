Regenbuien, maar soms ook zon in Raalte vandaag

Veelbespro­ken Raalter straat wordt aangepast, maar raad blijft gefrus­treerd: ‘Wat zegt een handteke­ning nog?’

De snelheid gaat omlaag in de Schubertstraat in Raalte. Een klein besluit, maar wel een besluit met de nodige emoties en frustraties. Hoewel de raad akkoord gaat met de aanpassing van de straat, ‘verdiende het allemaal niet de schoonheidsprijs’. Hoe een dertien jaar oude toezegging als een blok aan het been hing van de gemeente en de gemeeenteraad. ,,Het is vragen om moeilijkheden.’’